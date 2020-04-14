2020-04-14T17:27:14+03:00
Происшествия

Почти четверть килограмма кокаина: ростовчанина задержали с увесистым свертком наркотиков

Огромную партию наркотиков парень перевозил в своей машине
Дадаян Давид
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В машине у ростовчанина обнаружили огромную партию наркотиков.В машине у ростовчанина обнаружили огромную партию наркотиков.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники ГИБДД задержали ростовчанина, который перевозил в своей машине почти четверть килограмма кокаина. Наркотики обнаружили у него во время осмотра автомобиля, который патрульные остановили на трассе М4 "Дон". Об этом изданию сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По данным инсайдера, 28-летний парень ехал на своем автомобиле "Ниссан" по федеральной автодороге в донском регионе. Приближаясь к посту ГИБДД, взмахом жезла его остановили полицейские. Привычная проверка документов, типичные вопросы, диалог - ничем не примечательный водитель для полицейских. Но что-то заставило сотрудника усомниться в "чистоте" парня и решено было провести дополнительную проверку.

В ходе осмотра автомобиля вскрылись очень интересные факты. Водитель перевозил в машине огромную партию наркотиков. В авто были спрятаны белые порошки. Правоохранители сразу же задержали водителя, а вещества отправили на экспертизу.

Исследования подтвердили, что в одном пакете был кокаин общей массой в 213 грамм, а в другом - метилэфедрон массой в 2,7 грамма.

- На 28-летнего жителя Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело по статье "Приобретение, хранение и перевозка наркотических средств", - добавил источник. - На данный момент подозреваемый задержан.

Теперь парень будет дожидаться решения суда. Внушительное количество наркотиков дает основание для рассмотрения дела в категории особой тяжести. За продажу такой партии редкого наркотика ростовчанин мог выручить огромную сумму денег. Однако теперь его жизнь может сильно измениться. Если вина парня будет доказана, он может отправится в тюрьму на 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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