2020-04-14T17:41:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на базе больницы № 20 создадут второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19

Палаты оснастят устройствами для дополнительной подачи кислорода
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на базе больницы № 20 создадут второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19. Фото: правительство РОКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на базе больницы № 20 создадут второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19. Фото: правительство РО
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: власти донского региона решили оборудовать второй инфекционный госпиталь для заболевших новым коронавирусом в ростовской городской больнице №20. Об этом сегодня сообщила донской министр здравоохранения Татьяна Быковская во время заседания регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Были изменены планы по месту развертыванию дополнительных коек. Сейчас вносятся корректировки во все документы. 20 больница признана более подходящей для переоборудования. Палаты оснастят дополнительными точками кислорода, будет развернуто около 300 коек, - отметила глава регионального минздрава.

Вскоре больница №20 перестанет принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями. Людей будут направлять в другие медучреждения города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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