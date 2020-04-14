Педагогический хакатон PedHack проведут в ЮФУ в дистанционном формате

14 Апр 2020 2020-04-14T17:49:32+03:00

Он направлен на создание макетов образовательных продуктов в контексте задач инновационного развития страны

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Как известно, на фоне всемирной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, многие образовательные организации были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. И в этом контексте особое значение приобретают проекты, призванные дать ответ на вызовы времени и предложить эффективные решения актуальных педагогических и технологических задач.

В этом году педагогический хакатон PedHack, ставший уже традиционным мероприятием ЮФУ, пройдет в дистанционном формате. Это будет двухдневный онлайн-марафон, направленный на создание макетов образовательных продуктов в контексте задач инновационного развития страны. Он состоится 24-26 апреля при поддержке профессионального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Так, на площадке III Всероссийского педагогического онлайн-хакатона соберутся профессионалы в области образования, специалисты IT-сферы, а также студенты вузов и ссузов. В течение 48 часов команды участников от 3 до 5 человек будут соревноваться в решении проектных кейсов, представленных партнерами хакатона - образовательными платформами Яндекс.Учебник, Учи.ру, CORE, проектами Учитель будущего, Умные города, STEM, а также АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» и АО «Гринатом».

В качестве экспертов выступят представители организаций-партнеров хакатона. Победителей определят в трех номинациях*. Они получат ценные призы и подарки. А лучшие команды смогут пройти образовательную программу постсопровождения от проекта «Учитель будущего» АНО « Россия - страна возможностей».

КОНКРЕТНО

Номинации*

- Edutainment - разработка концепций и прототипов образовательных настольных и видеоигр, сценариев образовательных квестов и т.д.;

- Educational Design - педагогический дизайн проектных смен, летних и зимних школ, образовательных программ, онлайн курсов, образовательных мобильных приложений и т.д.;

- Edutech - решение прикладных задач в области онлайн-образования и адаптивного обучения, разработка MOOK и образовательных продуктов с использованием технологий AR/VR, применение ИИ и работа с Big Data в образовании.