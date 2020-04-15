Центр для одаренных детей Юга России заработает в ЮФУ

15 Апр 2020 2020-04-15T10:27:01+03:00

В нем будут обучаться 250 учеников по программам основного и среднего общего образования

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На базе Южного Федерального университета будет создан специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа для отбора, опережающей подготовки и воспитания одаренных детей и талантливой молодежи. Он создается по решению Министерства науки и высшего образования РФ в соответствии с задачами национальных проектов «Образование» и «Наука». И будет располагаться в Ростове-на-Дону, в кампусе Академии психологии и педагогики ЮФУ - по адресу переулок Днепровский, 116.

Центр для одаренных детей будет сочетать в себе элементы лицея, классической гимназии, интерната и центра молодежной научно-технической и исследовательской активности. Здесь будут обучаться 250 учеников по программам основного и среднего общего образования. А сто из них смогут проживать в кампусе.

Будут созданы и молодежные исследовательские лаборатории, технопарки, центры коллективного пользования, система школьных методических кабинетов, комплекс «умных аудиторий», пространства для творчества и социальной активности.

Планируется, что этот центр станет уникальной образовательной площадкой, обеспечивающей персонализированное обучение с учетом образовательных потребностей каждого ученика. Наряду с учебным процессом ученикам будут доступны развивающие программы творческой, спортивной и научно-исследовательской направленности.

Наставниками выступят ведущие ученые ЮФУ, талантливые педагоги – победители профессиональных конкурсов, психологи и социальные педагоги, которые создадут комфортную психологическую атмосферу, поощряющую творчество и раскрытие индивидуальных способностей.

Лаборатории и кафедры центра будут открыты для всей системы образования Юга России, позволяя ученым-педагогам создавать и внедрять в практику новые образовательные решения и технологии. Важной задачей также станет поддержка профессионального мастерства и переподготовка педагогических кадров.

Как рассказали в вузе, проект создания этого центра является продолжением развития проекта «Образовательный кластер ЮФО», реализуемого университетом с 2015 года и формирующего пространства социального партнерства и взаимодействия образовательных организаций на Юге России, объединенных общностью подходов к задачам подготовки пелагических кадров и поддержи талантливой молодежи.