2020-04-14T18:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: шесть детей заболели COVID-19

Большинство детей подцепили смертельно опасную инфекцию от родных
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: шесть детей заболели COVID-19Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: шесть детей заболели COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: врачи донского региона зафиксировали рост количества детей, зараженных смертельно опасным COVID-19. Об этом во вторник, 14 апреля, рассказал главный санитарный врач Ростовской области во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- Из 98 случаев заболевания коронавирусом шестеро случаев -дети. Четыре ребенка заболели, заразившись от своих родных, один малыш заболел после поездки в Москву. Еще один случай зафиксирован у ребенка, вернувшегося из Турции, - сообщил Евгений Ковалев.

По его словам, в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки решение о продлении закрытия до 26 апреля детских садов является правильным и обоснованным.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 20 человек. Сейчас общее количество зараженных COVID-19 составляет 98 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове отстроят вторую очередь крытого аквапарка "H2O"
В Ростовской области тушат очередной крупный ландшафтный пожар
В Ростове правоохранители поймали агрессивного нарушителя режима самоизоляции
В 2020 году запланировали отремонтировать почти 700 домов
В Ростове маршрутка снесла остановку в западном микрорайоне
Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» восхитила мировых гандбольных экспертов
В Ростове четверо парней с кувалдой ограбили магазин спиртных напитков
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: шесть детей заболели COVID-19
Педагогический хакатон PedHack проведут в ЮФУ в дистанционном формате
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на базе больницы № 20 создадут второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19
Почти четверть килограмма кокаина: ростовчанина задержали с увесистым свертком наркотиков
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: 21 человека оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
Баста устроил антикоронавирусную репетицию
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики подготовили для больных более тысячи коек
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: на единовременную материальную помощь многодетным семьям выделят более 246 млн рублей
В Ростове ремонт моста на Зоологической планируют закончить в сентябре
Ростовчане попросили губернатора открыть салоны красоты