Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: шесть детей заболели COVID-19

14 Апр 2020 2020-04-14T18:23:07+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: врачи донского региона зафиксировали рост количества детей, зараженных смертельно опасным COVID-19. Об этом во вторник, 14 апреля, рассказал главный санитарный врач Ростовской области во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- Из 98 случаев заболевания коронавирусом шестеро случаев -дети. Четыре ребенка заболели, заразившись от своих родных, один малыш заболел после поездки в Москву. Еще один случай зафиксирован у ребенка, вернувшегося из Турции, - сообщил Евгений Ковалев.

По его словам, в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки решение о продлении закрытия до 26 апреля детских садов является правильным и обоснованным.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 20 человек. Сейчас общее количество зараженных COVID-19 составляет 98 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU