Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» восхитила мировых гандбольных экспертов

14 Апр 2020 2020-04-14T18:48:26+03:00

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Европейская федерация гандбола назвала пять самых талантливых и заметных молодых игроков текущего розыгрыша женской Лиги чемпионов, которые оказались в центре внимания благодаря своим активным действиям и бомбардирским качествам.

Среди спортсменок, восхитивших мировых экспертов, оказалась разыгрывающая «Ростов-Дона» Ярослава Фролова. Перспективная гандболистка, пополнившая ряды донского клуба в январе этого года, быстро полюбилась знатокам ручного мяча.

Впрочем, для самой Ярославы нынешний лигочемпионский опыт в «Ростов-Доне» не стал дебютным. В самом престижном клубном турнире Европы она уже выступала в составе волгоградской команды «Динамо-Синара» в сезоне 2014/2015.

Уже в ту пору 17-летняя девушка заявила о себе. Несмотря на юный возраст и небольшое количество игрового времени, она вышла на площадку в матче Финала 4-х и даже отличилась забитым голом в ворота звездного македонского «Вардара».

Что касается «Ростов-Дона», то за «желто-черных» Фролова дебютировала в Лиге чемпионов в матче основного раунда против «Меца», который состоялся 25 января во Франции. В той игре разыгрывающая отгрузила француженкам пять мячей. Всего же напористая дончанка забила уже 18 голов в ворота ведущих европейских команд.

ИСТОЧНИК KP.RU