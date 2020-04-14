2020-04-14T20:01:49+03:00
Общество

В 2020 году запланировали отремонтировать почти 700 домов

Уже назначено 850 видов работ
Виктория Никитина
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В Ростове отремонтируют за год почти 700 домов. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуВ Ростове отремонтируют за год почти 700 домов. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В донской столице в ближайший год планируется отремонтировать 695 домов.

В них будет проведен капитальный ремонт. На этот период назначено 850 видов работ в многоквартирных домах. За прошлый год в надлежащий вид было приведено 492 здания. Рабочие отремонтировали 11 крыш, 107 фасадов и более 60 фундаментов. А также было заменено 83 лифта.

Мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. также стоит отметить, что, с 2016 года реализуется программа по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций.

В Ростове-на-Дону в текущем году планируется провести капитальный ремонт в 695 домах, сообщили в городской администрации.

Всего на этот период намечены 850 видов работ в многоквартирных домах. За минувший год ремонт провели в 492 зданиях. В том числе рабочие отремонтировали 11 крыш, 107 фасадов, более 60 фундаментов. Также специалисты заменили 83 лифта.

Мероприятия прошли в рамках региональной программы капитального ремонта. Кроме того, с 2016 года реализуется программа по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций.

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В 2020 году капитально отремонтируют 1,5 тысячи многоквартирных дома Ростова и области.

Собственникам, получившим уведомления, нужно предоставить протоколы общего собрания до 1 декабря текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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