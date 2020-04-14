В Ростове правоохранители поймали агрессивного нарушителя режима самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T20:30:29+03:00

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В Ростове полицейские поймали мужчину, который прогуливался по улице без специального пропуска.

Согласно распоряжению властей, все горожане должны оставаться дома. Но далеко не всем местным жителям нравятся такие нововведения. Вот и сегодня, 14 апреля, один из дежуривших патрулей задержал на улице весьма агрессивного мужчину, у которого при себе не было специального пропуска, который разрешает свободное перемещение по городу.

При задержании мужчина отказался предоставить правоохранителям даже паспорт. А затем и вовсе стал убегать от них. Стражам порядка удалось поймать его уже в подъезде дома. Ростовчанин оказывал сопротивление при задержании, а все произошедшее было снято на видео.За нарушителя режима самоизоляции пытались вступиться две местных жительницы, они просили отпустить его.

- В ходе патрулирования в Советском районе города Ростова-на-Дону сотрудники полиции остановили пешехода и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. Не предоставив документы, мужчина оскорбил сотрудника органов внутренних дел и предпринял попытку скрыться, но был задержан нарядом и доставлен в отдел полиции. Личность задержанного установлена, - сообщили порталу «Регион online» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В ближайшее время все материалы будут переданы следователям. Горожанину может получить в виде наказания штраф до 40 тысяч рублей или год исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU