В Ростовской области тушат очередной крупный ландшафтный пожар
В Ростовской области вновь пылает крупный ландшафтный пожар.
В поселке Овощном Азовского района сегодня, 14 апреля, около двух часов дня загорелась сухая растительность. К моменту приезда огнеборцев пламя распространилось на 4000 квадратных метров.
- На месте происшествия работают 28 спасателей и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В настоящее время нет угрозы распространения огня на жилые постройки.
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ИСТОЧНИК KP.RU