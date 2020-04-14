В Ростовской области тушат очередной крупный ландшафтный пожар

14 Апр 2020 2020-04-14T21:00:59+03:00

В Ростовской области снова вспыхнул ландшафтный пожар. Фото: соцсети

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В Ростовской области вновь пылает крупный ландшафтный пожар.

В поселке Овощном Азовского района сегодня, 14 апреля, около двух часов дня загорелась сухая растительность. К моменту приезда огнеборцев пламя распространилось на 4000 квадратных метров.

- На месте происшествия работают 28 спасателей и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время нет угрозы распространения огня на жилые постройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU