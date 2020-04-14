2020-04-14T21:00:59+03:00
Происшествия

В Ростовской области тушат очередной крупный ландшафтный пожар

Огонь тушат 28 спасателей
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области снова вспыхнул ландшафтный пожар. Фото: соцсетиВ Ростовской области снова вспыхнул ландшафтный пожар. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Ростовской области вновь пылает крупный ландшафтный пожар.

В поселке Овощном Азовского района сегодня, 14 апреля, около двух часов дня загорелась сухая растительность. К моменту приезда огнеборцев пламя распространилось на 4000 квадратных метров.

- На месте происшествия работают 28 спасателей и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время нет угрозы распространения огня на жилые постройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом пожарные тушат масштабный ландшафтный пожар.

В Кулешовке по неизвестной причине вспыхнул камыш.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове отстроят вторую очередь крытого аквапарка "H2O"
В Ростовской области тушат очередной крупный ландшафтный пожар
В Ростове правоохранители поймали агрессивного нарушителя режима самоизоляции
В 2020 году запланировали отремонтировать почти 700 домов
В Ростове маршрутка снесла остановку в западном микрорайоне
Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» восхитила мировых гандбольных экспертов
В Ростове четверо парней с кувалдой ограбили магазин спиртных напитков
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: шесть детей заболели COVID-19
Педагогический хакатон PedHack проведут в ЮФУ в дистанционном формате
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на базе больницы № 20 создадут второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19
Почти четверть килограмма кокаина: ростовчанина задержали с увесистым свертком наркотиков
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: 21 человека оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
Баста устроил антикоронавирусную репетицию
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики подготовили для больных более тысячи коек
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: на единовременную материальную помощь многодетным семьям выделят более 246 млн рублей
В Ростове ремонт моста на Зоологической планируют закончить в сентябре
Ростовчане попросили губернатора открыть салоны красоты