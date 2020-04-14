2020-04-14T21:41:32+03:00
Общество

В Ростове отстроят вторую очередь крытого аквапарка "H2O"

Разрешение на строительство дано до 2023 года
Виктория Никитина
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Вторая очередь популярного аквапарка появится в РостовеВторая очередь популярного аквапарка появится в Ростове
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В Ростове появится вторая очередь знаменитого крытого аквапарка "H2O".

О таком обновлении одного из любимых развлечений ростовчан сообщил "РБК-Ростов", ссылаясь на документы, опубликованные на сайте администрации города. Согласно обнародованным данным, высота здания будет от двух до четырех этажей, а общая площадь составит 42,8 тысяч квадратных метров. Разрешение на строительство дано до 2023 года.

- Строительством нового аквапарка будут заниматься компании «Горизонт-Энерго», «Водно-оздоровительный комплекс «Горизонт» и «Омега». Все они входят в группу «Горизонт» братьев Мазиных, - говорится в тексте документа.

Напомним, аквапарк "Н2О" появился в донской столице в июле 2013 года. На данный момент он входит в десятку лучших аквапарков в Европе. Кроме бассейнов, спа и горок, в нём работают кафе, магазины. В проект было вложено почти 1,5 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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