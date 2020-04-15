В центре Ростова ранним утром произошел пожар
В центре донской столицы по неизвестной причине вспыхнуло двухэтажное здание.
Инцидент произошел сегодня, 15 апреля, на улице Ульяновской вблизи пересечения с переулком Соборным. Около семи часов утра загорелась двухэтажная постройка.
На место происшествия незамедлительно прибыли пять пожарных машин и с ним автомобиль службы спасения. По информации портала DonDay.ru, сотрудники МЧС подключились к водопроводной системе и поднялись на крышу для того, чтобы справиться с возгоранием.
Информации о причине возгорания и пострадавших пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU