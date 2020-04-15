2020-04-15T08:44:23+03:00
Происшествия

В центре Ростова ранним утром произошел пожар

На место прибыли пять пожарных машин
Виктория Никитина
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В Ростове ранним утром случился пожарВ Ростове ранним утром случился пожарФото: "КП" Архив
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В центре донской столицы по неизвестной причине вспыхнуло двухэтажное здание.

Инцидент произошел сегодня, 15 апреля, на улице Ульяновской вблизи пересечения с переулком Соборным. Около семи часов утра загорелась двухэтажная постройка.

На место происшествия незамедлительно прибыли пять пожарных машин и с ним автомобиль службы спасения. По информации портала DonDay.ru, сотрудники МЧС подключились к водопроводной системе и поднялись на крышу для того, чтобы справиться с возгоранием.

Информации о причине возгорания и пострадавших пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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