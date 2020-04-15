За призывы к помощи нуждающимся в очередной раз раскритиковали Дмитрия Тарасова

15 Апр 2020 2020-04-15T09:21:20+03:00

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Супруга ростовчанки Анастасии Костенко в очередной раз раскритиковали за пламенные речи.

Футболист Дмитрий Тарасов написал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм, что в наше непростое время было бы неплохо помочь нуждающимся соседям. Но спортсмен отметил, что делать это стоит только,если есть желание., если же его нет, то не стоит и браться.

- По мере возможностей, я всегда иду навстречу, если где-то нужна помощь. В спокойное время езжу в дома престарелых, помогаю детям - просто не рассказываю о каждом случае, - написал футболист.

Но в ответ на такой призыв на него посыпались только негативные комментарии.

«Как ты можешь кому-то помочь, если ты прожил с женой пять лет и отнял у нее все», «Не рассказываешь о каждом случае? Ты каждый (единственный) случай сразу в Instagram публикуешь. Целый фотоотчет сделали в доме престарелых», - написали подписчики футболиста.

А некоторые и вовсе призвали Тарасова начать помогать дочери от первого брака.

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ИСТОЧНИК KP.RU