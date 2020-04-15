В Ростовской области после аварии с грузовиком мужчина умер в больнице

15 Апр 2020 2020-04-15T09:58:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное ДТП произошло накануне вечером в Пролетарском районе Ростовской области. Как сообщает служба пропаганда ГИБДД региона, грузовик «Камаз» сбил человека.

Автокатастрофа произошла около 22:00 14 апреля на 157-м километра автодороги «Котельниково-Песчанокопское».

- По предварительным данным, 52-летний водитель «Камаза», двигаясь в сторону Котельниково, наехал на 64-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу, но умер от полученных ранений, - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники региональной госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшей в Пролетарском районе аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU