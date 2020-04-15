2020-04-15T09:58:43+03:00
Общество

В Ростовской области после аварии с грузовиком мужчина умер в больнице

Врачи не смогли спасти жизнь постраавшего
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Постращавшего доставили в больницу. Фото: Архив КППостращавшего доставили в больницу. Фото: Архив КП
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Страшное ДТП произошло накануне вечером в Пролетарском районе Ростовской области. Как сообщает служба пропаганда ГИБДД региона, грузовик «Камаз» сбил человека.

Автокатастрофа произошла около 22:00 14 апреля на 157-м километра автодороги «Котельниково-Песчанокопское».

- По предварительным данным, 52-летний водитель «Камаза», двигаясь в сторону Котельниково, наехал на 64-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу, но умер от полученных ранений, - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники региональной госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшей в Пролетарском районе аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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