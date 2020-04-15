Житель Ростовской области может сесть в тюрьму на восемь лет за любовь к ресторанной еде
33-летний житель Батайска попал на крючок полицейских из-за своей любви к ресторанной еде. Мужчина заказывал блюда, но расплачивался за заказ фальшивыми деньгами. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МВД.
По предварительной информации, ранее судимый за кражу и незаконное хранение наркотиков дончанин платил в ресторане фальшивой пятитысячной купюрой. Нелегальную купюру обнаружили во время инкассации.
Подозреваемый успел сбыть подобным образом еще шесть банкнот. Нанесенный мужчиной ущерб составил 35 тысяч рублей.
В случае, если вина мужнины будет доказана, то ему грозит восемь лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU