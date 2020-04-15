Житель Ростовской области может сесть в тюрьму на восемь лет за любовь к ресторанной еде

15 Апр 2020 2020-04-15T10:32:19+03:00

Мужчина заказывал блюда, но расплачивался за заказ фальшивыми деньгами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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33-летний житель Батайска попал на крючок полицейских из-за своей любви к ресторанной еде. Мужчина заказывал блюда, но расплачивался за заказ фальшивыми деньгами. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МВД.

По предварительной информации, ранее судимый за кражу и незаконное хранение наркотиков дончанин платил в ресторане фальшивой пятитысячной купюрой. Нелегальную купюру обнаружили во время инкассации.

Подозреваемый успел сбыть подобным образом еще шесть банкнот. Нанесенный мужчиной ущерб составил 35 тысяч рублей.

В случае, если вина мужнины будет доказана, то ему грозит восемь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU