В Ростовской области при пожаре погибла 51-летняя женщина

15 Апр 2020 2020-04-15T10:59:10+03:00

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В Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Как рассказали в главном Управлении МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило ближе к полуночи. ЧП случилось в Тарасовском районе в слободе Александровка. Звонивший рассказал, что пожар произошел в частном доме. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу.

- Площадь возгорания составила десять квадратных метров, - рассказали в ведомстве. - Уже спустя 19 минут удалось локализовать возгорание еще через пять минут полностью. Ликвидировать. На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины.

Известно, что в результате происшествия погибла 51-летняя женщина. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В Управлении напоминают, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, от этого зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU