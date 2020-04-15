В Ростовской области будут судить мужчину, который ранил ножом своего знакомого

15 Апр 2020 2020-04-15T11:17:25+03:00

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В Ростовской области на скамье подсудимых окажется мужчина, который убил своего знакомого. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в Пролетарском районе Дона. Речь идет о 51-летнем мужчине. По версии следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года. К себе в дом он пригласил друзей, с которыми выпивал. Однако с одним из них у него вспыхнула ссора, после чего мужчина схватил со стола нож и четыре раза ударил оппонента. От полученных травм потерпевший скончался.

Приехавшие на место медики скорой ничем не смогли помочь пострадавшему, им оставлялось констатировать лишь смерть пациента. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU