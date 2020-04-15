В Ростовской области пожар унес жизнь 43-летнего мужчины
Во вторник, 14 апреля, в Верхнедонском районе Ростовской области при пожаре погиб мужчина. По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о происшествии поступило около 03:30 на пульт единой диспетчерской службы.
Как оказалось, в станице Казанской на улице Новой загорелся частный дом. На место сразу же выехали пожарные. В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила порядка двадцати квадратных метров. А с огнем пытались справиться восемь человек огнеборцев и две пожарные машины. Им это удалось сделать всего за пять минут. Еще через минуту пожар удалось полностью ликвидировать. Сообщается об одном погибшем - 43-летнем мужчине. Причина пожара пока устанавливается.
Напомним, в Ростовской области в огне погибла 51-летняя женщина. ЧП произошло в частном доме Тарасовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU