В Ростовской области пожар унес жизнь 43-летнего мужчины

15 Апр 2020 2020-04-15T13:08:06+03:00

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Во вторник, 14 апреля, в Верхнедонском районе Ростовской области при пожаре погиб мужчина. По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о происшествии поступило около 03:30 на пульт единой диспетчерской службы.

Как оказалось, в станице Казанской на улице Новой загорелся частный дом. На место сразу же выехали пожарные. В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила порядка двадцати квадратных метров. А с огнем пытались справиться восемь человек огнеборцев и две пожарные машины. Им это удалось сделать всего за пять минут. Еще через минуту пожар удалось полностью ликвидировать. Сообщается об одном погибшем - 43-летнем мужчине. Причина пожара пока устанавливается.

Напомним, в Ростовской области в огне погибла 51-летняя женщина. ЧП произошло в частном доме Тарасовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU