Жительница Ростовской области лишилась 115 тысяч рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T13:06:36+03:00

Деньги были списаны со счета всего за несколько минут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Деньги были списаны с ее банковского счета после того, как она сообщила мошенникам все явки-пароли

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В Ростовской области местная жительница лишилась всех своих сбережений после одного телефонного звонка, который она теперь, судя по всему, запомнит надолго.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в Миллеровском районе. Там в местный отдел полиции пришла женщина и рассказала, что у нее пропали со счета 115 тысяч рублей. А дальше поведала, как было дело.

По ее словам, на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Лжебанкир сообщил, что с ее счетом происходят какие-то сомнительные финансовые операции, и попросил назвать номер банковской карты, а следом и пароль, который придет ей по смс. Мол, такие действия помогут не допустить кражи со счета и сохранить финансы.

Как только дама выполнила все инструкции собеседника, тот повесил трубку, а она узнала - на счете больше нет ни копейки.

Причем дончанка призналась, что слышала про такую схему мошенничества. Вот только параллели с собой не провела. В ведомстве добавили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело и ведется поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU