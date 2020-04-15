Жительница Ростовской области лишилась 115 тысяч рублей
В Ростовской области местная жительница лишилась всех своих сбережений после одного телефонного звонка, который она теперь, судя по всему, запомнит надолго.
Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в Миллеровском районе. Там в местный отдел полиции пришла женщина и рассказала, что у нее пропали со счета 115 тысяч рублей. А дальше поведала, как было дело.
По ее словам, на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Лжебанкир сообщил, что с ее счетом происходят какие-то сомнительные финансовые операции, и попросил назвать номер банковской карты, а следом и пароль, который придет ей по смс. Мол, такие действия помогут не допустить кражи со счета и сохранить финансы.
Как только дама выполнила все инструкции собеседника, тот повесил трубку, а она узнала - на счете больше нет ни копейки.
Причем дончанка призналась, что слышала про такую схему мошенничества. Вот только параллели с собой не провела. В ведомстве добавили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело и ведется поиск преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU