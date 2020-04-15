2020-04-15T13:06:36+03:00
Общество

Жительница Ростовской области лишилась 115 тысяч рублей

Деньги были списаны с ее банковского счета после того, как она сообщила мошенникам все явки-пароли
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Деньги были списаны со счета всего за несколько минут.Деньги были списаны со счета всего за несколько минут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области местная жительница лишилась всех своих сбережений после одного телефонного звонка, который она теперь, судя по всему, запомнит надолго.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в Миллеровском районе. Там в местный отдел полиции пришла женщина и рассказала, что у нее пропали со счета 115 тысяч рублей. А дальше поведала, как было дело.

По ее словам, на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Лжебанкир сообщил, что с ее счетом происходят какие-то сомнительные финансовые операции, и попросил назвать номер банковской карты, а следом и пароль, который придет ей по смс. Мол, такие действия помогут не допустить кражи со счета и сохранить финансы.

Как только дама выполнила все инструкции собеседника, тот повесил трубку, а она узнала - на счете больше нет ни копейки.

Причем дончанка призналась, что слышала про такую схему мошенничества. Вот только параллели с собой не провела. В ведомстве добавили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело и ведется поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетная мама Полина Диброва рассказала, чем занимается на самоизоляции
На Украине задумались о нанесении ракетного удара по Ростовской области
«Ситуация развивается в худшую сторону»: замгубернатора Ростовской области рассказал о коронавирусе в регионе
«Это фантастика какая-то!»: Русская русалка Влада Чигирева станцевала на ковре в гостиной
На въезде в Ростов-на-Дону задержали крупную партию наркотиков
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: новые лаборатории для выявления COVID-19 готовы к работе
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная компенсациям за оплату коммуналки
В крайне тяжелом состоянии: на Дону один заболевший коронавирусом на грани жизни и смерти
Жительница Ростовской области лишилась 115 тысяч рублей
В Ростовской области пожар унес жизнь 43-летнего мужчины
В Ростовской области будут судить мужчину, который ранил ножом своего знакомого
В Ростовской области при пожаре погибла 51-летняя женщина
Житель Ростовской области может сесть в тюрьму на восемь лет за любовь к ресторанной еде
Центр для одаренных детей Юга России заработает в ЮФУ