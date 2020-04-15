В крайне тяжелом состоянии: на Дону один заболевший коронавирусом на грани жизни и смерти

15 Апр 2020 2020-04-15T11:38:19+03:00

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По Ростовской области продолжает распространяться новый коронавирус. Власти делают все необходимое для остановки пандемии. Не смотря на все ограничения, 15 апреля стало известно, что на территории донского региона насчитывается уже 104 случая заражения. Одному заболевшему стало намного хуже - врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое. Сейчас медики делают все необходимое, чтобы не допустить худшего сценария.

По данным регионального правительства, еще четыре человека не могут самостоятельно дышать. Решено было подключить их к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме этого, заболели коронавирусом еще и сеть детей. За ними постоянно наблюдают врачи. При этом состояние большинства инфицированных - удовлетворительное. Многие переносят вирус легко.

Напомним, только за минувшие 24 часа на Дону еще у шестерых выявили COVID-19. Это меньше, чем в предыдущие дни, но, по заявлению специалистов, расслабляться пока рано. Цифры постоянно меняются и предсказать, что будет завтра невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU