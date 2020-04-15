2020-04-15T11:46:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная компенсациям за оплату коммуналки

Свои вопросы можно задавать после обеда в среду, 15 апреля
Ольга ГОПАЛО
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Задать свой вопрос по льготам на ЖКУ можно будет по телефону горячей линии.Задать свой вопрос по льготам на ЖКУ можно будет по телефону горячей линии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В среду, 15 апреля, в Ростове-на-Дону проведут горячую линию, которая будет посвящена порядку расчета размеров компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Отвечать на вопросы дозвонившихся будут специалисты регионального министерства труда и социального развития. Звонить надо после обеда - с 14:00 до 16:00. Так, дозвонившись по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать о том, какие льготы положены за оплату жилищных услуг, каков их размер, как правильно оформить документы, где и когда получать, а также выяснит, кто в ходит в перечень льготников.

На эти и другие вопросы можно будет получить грамотный ответ сотрудников ведомства. Известно, что тот же телефон работает в министерстве по будням и для общих вопросов, поэтому, если не успеете задать свой вопрос в указанное время, звоните в другое.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99

ИСТОЧНИК KP.RU

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