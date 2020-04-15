Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: новые лаборатории для выявления COVID-19 готовы к работе

15 Апр 2020 2020-04-15T11:46:16+03:00

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В Ростовской области вскоре будут запущенны новые лаборатории, которые будут проводить анализы на COVID-19. В среду, 15 апреля, об этом во время брифинга сообщил заместитель губернатора Сергей Бондарев.

- Получены необходимые для работы документы. У нас были частичные проблемы со средствами индивидуальной защиты для нашего медицинского персонала. Эти вопросы уже решили, но запаса пока, к сожалению, нет, - сказал он.

По его словам, в лаборатории за минувшие сутки провели 703 теста на коронавирус.

Напомним, количество зараженных коронавирусом выросло еще на 6 человек. Врачи поставили диагноз COVID-19 уже 104 пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU