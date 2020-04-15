2020-04-15T12:34:23+03:00
Общество

На въезде в Ростов-на-Дону задержали крупную партию наркотиков

Водитель признался, что хотел их сбывать с помощью «закладок»
Ольга ГОПАЛО
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Водитель признался, что хотел их сбывать с помощью «закладок». Фото: УГИБДД России по РО.Водитель признался, что хотел их сбывать с помощью «закладок». Фото: УГИБДД России по РО.
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В Ростовской области госавтоинспекторы, остановили автомобиль у одного из въездов в донскую столицу. И, как оказалось, не зря.

Инцидент произошел на посту ДПС «Аксайский» автодороги М-4 «Дон». Сотрудники заметили, что водитель заметно нервничал, и решили досмотреть его автомобиль. В итоге в багажнике 28-летнего мужчины обнаружили три пакета с порошкообразным веществом. Позже в специализированной лаборатории подтвердили догадки стражей порядка - найденное оказалось различными наркотиками, в числе которых был и кокаин. Парень признался, что собирался сбыть зелье с помощью «закладок» на территории не только донской столицы, но и других городов региона.

В итоге в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Сейчас полицейские ищут, у кого задержанный покупал наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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