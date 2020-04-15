2020-04-15T12:33:35+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ситуация развивается в худшую сторону»: замгубернатора Ростовской области рассказал о коронавирусе в регионе

За сутки было сделано 703 теста на коронавирус
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Заместитель губернатора Сергей Бондарев. Фото: пресс-служба правительства РОЗаместитель губернатора Сергей Бондарев. Фото: пресс-служба правительства РО
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В среду, апреля, во время брифинга заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев оценил ситуация с коронавирусом в регионе.

- У нас 104 зарегистрированных больных. За сутки подтверждено еще шесть случаев. Динамика в шесть случаев ничего не говорит, ситуация пока развивается в худшую сторону, - сказал он.

По его словам, за сутки было сделано 703 теста на коронавирус .Показатель заболевших на 100 тысяч населения - 2,47 больных.

Напомним, одному заболевшему стало намного хуже. Сейчас донские врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое. Врачи делают все необходимое, чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья больного мужчины. Четыре человека не могут самостоятельно дышать. Медиками было решено было подключить их к аппарату искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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