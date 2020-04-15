На Украине задумались о нанесении ракетного удара по Ростовской области

15 Апр 2020 2020-04-15T12:38:56+03:00

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Отдельные жители Украины не оставляют мыслей о применении военной агрессии в отношении России. Казалось бы, в сложное время, когда весь мир сообща борется с коронавирусной инфекцией, государствам нужно объединяться для сотрудничества, а не переводить геополитические отношения в стадию открытого боевого конфликта.

Однако, с этим утверждением, по всей видимости, готовы поспорить некоторые воинственно настроенные граждане соседней страны. Как заявил в интервью изданию censor.net. директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман, в ближайшей перспективе, по его мнению, не исключено нанесение ракетного удара по ключевым инфраструктурным объектам в России с целью подрыва экономики.

В качестве предполагаемой мишени для поражения он назвал нефтеперегонный завод, расположенный в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

- Удары «Ольхой» (украинская реактивная система залпового огня. — прим. ред.) могут быть нанесены и по их (российским. — прим. ред.) критической инфраструктуре, вроде того же «Каменского» (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. — Прим. Ред.), - сказал Шиман.

Отметим, что похожие призывы уже звучали ранее со стороны наших соседей. Например, в прошлом году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сделал заявление, в котором утверждал, те же самые ракеты «Ольха» могут в течение нескольких минут разнести Крымский мост.

Громкая фраза, многократно растиражированная в СМИ, не осталась без внимания российских политиков. Депутат Госдумы Владимир Жириновский заочно ответил Турчинову, что в подобном случае Украина перестанет существовать как государство.

Отметим, что сейчас дипломатические отношения между Россией и Украиной переживают далеко не лучшие времена и фактически заморожены. Более того, в соответствии с украинскими законами Россия определяется как страна-агрессор.

ИСТОЧНИК KP.RU