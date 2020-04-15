Многодетная мама Полина Диброва рассказала, чем занимается на самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T12:59:02+03:00

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Красавица-ростовчанка Полина Диброва призналась, что никогда не проводила дома так много времени, как на самоизоляции. Многодетная мама поделилась с подписчиками в Instagram, чем она занимается.

- Дом, милый дом. Наверное, я никогда столько времени в нем не проводила. Открывается по-новому. Люблю его очень. Скоро стукнет ровно 9 лет, как мы живем в Лапино. А эти недели подтвердили, что мы построили настоящий маленький мир внутри большого. Кто занят генеральной уборкой, как и я, - сообщила Полина Диброва.

polinadibrova Полина Диброва готовится к Пасхе

Супруга шоумена рассказала, что уже начала подготовку к Пасхе. Но печь куличи и пасхи своими руками Полина не намерена. Большинство комментаторов признались, что тоже приводят в порядок свои дома и квартиры, но готовить угощения для семьи все же будут.

Люди принялись делиться своими планами в комментариях: "Пеките сами, не бойтесь! С каждым разом будет получаться лучше", "Буду делать из сухой смеси для куличей. Они получаются очень вкусные", "Я буду сама печь в мультиварке" и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU