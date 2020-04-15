2020-04-15T12:59:02+03:00
Общество

Многодетная мама Полина Диброва рассказала, чем занимается на самоизоляции

Ростовчанка погрязла в заботах о доме и семье
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Многодетная мама Полина Диброва воспитывает 3 сыновей. Фото: Instagram Полина ДиброваМногодетная мама Полина Диброва воспитывает 3 сыновей. Фото: Instagram Полина Диброва
Изменить размер текста:

Красавица-ростовчанка Полина Диброва призналась, что никогда не проводила дома так много времени, как на самоизоляции. Многодетная мама поделилась с подписчиками в Instagram, чем она занимается.

- Дом, милый дом. Наверное, я никогда столько времени в нем не проводила. Открывается по-новому. Люблю его очень. Скоро стукнет ровно 9 лет, как мы живем в Лапино. А эти недели подтвердили, что мы построили настоящий маленький мир внутри большого. Кто занят генеральной уборкой, как и я, - сообщила Полина Диброва.

polinadibrovapolinadibrova
Полина Диброва готовится к Пасхе
8168 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Супруга шоумена рассказала, что уже начала подготовку к Пасхе. Но печь куличи и пасхи своими руками Полина не намерена. Большинство комментаторов признались, что тоже приводят в порядок свои дома и квартиры, но готовить угощения для семьи все же будут.

Люди принялись делиться своими планами в комментариях: "Пеките сами, не бойтесь! С каждым разом будет получаться лучше", "Буду делать из сухой смеси для куличей. Они получаются очень вкусные", "Я буду сама печь в мультиварке" и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заболевшая коронавирусом приехала из Москвы в Шахты, чтобы скрыться от пандемии
Ростовские власти разрешили строить высотные дома на Комарова
Администрация Ростова запретила транспорту останавливаться у кладбищ
Экс-начальницу волгодонского управления образования осудят за превышение полномочий
Грабитель ударил прохожего ножом в шею в ЗЖМ в Ростове-на-Дону
Многодетная мама Полина Диброва рассказала, чем занимается на самоизоляции
На Украине задумались о нанесении ракетного удара по Ростовской области
«Ситуация развивается в худшую сторону»: замгубернатора Ростовской области рассказал о коронавирусе в регионе
«Это фантастика какая-то!»: Русская русалка Влада Чигирева станцевала на ковре в гостиной
На въезде в Ростов-на-Дону задержали крупную партию наркотиков
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: новые лаборатории для выявления COVID-19 готовы к работе
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная компенсациям за оплату коммуналки
В крайне тяжелом состоянии: на Дону один заболевший коронавирусом на грани жизни и смерти
Жительница Ростовской области лишилась 115 тысяч рублей
В Ростовской области пожар унес жизнь 43-летнего мужчины
В Ростовской области будут судить мужчину, который ранил ножом своего знакомого
В Ростовской области при пожаре погибла 51-летняя женщина
Житель Ростовской области может сесть в тюрьму на восемь лет за любовь к ресторанной еде
Центр для одаренных детей Юга России заработает в ЮФУ