Грабитель ударил прохожего ножом в шею в ЗЖМ в Ростове-на-Дону
В донской столице сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который напал с ножом на прохожего. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел накануне вечером на проспекте Коммунистическом.
Пр предварительной информации, преступник потребовал у прохожего деньги, но горожанин их отдавать не стал. После отказа злоумышленник достал нож и нанес удары в шею потерпевшего.
- Пострадавший находится в больнице, - отметили в ГУ МВД по региону.
Сейчас по данному факту ростовскими полицейскими проводится проверка. Нападавшего грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU