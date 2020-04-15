2020-04-15T13:50:12+03:00
Общество

Грабитель ударил прохожего ножом в шею в ЗЖМ в Ростове-на-Дону

Нападавшего разыскивают полицейские
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нападавшего грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органовНападавшего грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В донской столице сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который напал с ножом на прохожего. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел накануне вечером на проспекте Коммунистическом.

Пр предварительной информации, преступник потребовал у прохожего деньги, но горожанин их отдавать не стал. После отказа злоумышленник достал нож и нанес удары в шею потерпевшего.

- Пострадавший находится в больнице, - отметили в ГУ МВД по региону.

Сейчас по данному факту ростовскими полицейскими проводится проверка. Нападавшего грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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