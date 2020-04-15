Экс-начальницу волгодонского управления образования осудят за превышение полномочий

15 Апр 2020 2020-04-15T14:35:36+03:00

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Бывшая начальница управления образования города Волгодонска Анна Пустошкина предстанет перед судом. Ее обвиняют в «Злоупотреблении должностными полномочиями».

Во время расследования было установлено, что бывший руководитель дала незаконное указание директорам образовательных учреждений заключить контракты на поставку продуктов питания с подконтрольными ей организациями и индивидуальными предпринимателями. Все товары перелагалось покупать по слишком завышенным ценам.

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- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в региональном СУ СК.

В случае, если вина подозреваемой будет доказана, то женщине грозит крупный штраф и лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU