2020-04-15T14:35:36+03:00
Общество

Экс-начальницу волгодонского управления образования осудят за превышение полномочий

Городской бюджет лишился 16 млн рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемой грозит крупный штраф и лишение свободыПодозреваемой грозит крупный штраф и лишение свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшая начальница управления образования города Волгодонска Анна Пустошкина предстанет перед судом. Ее обвиняют в «Злоупотреблении должностными полномочиями».

Во время расследования было установлено, что бывший руководитель дала незаконное указание директорам образовательных учреждений заключить контракты на поставку продуктов питания с подконтрольными ей организациями и индивидуальными предпринимателями. Все товары перелагалось покупать по слишком завышенным ценам.

Городской бюджет лишился 16 млн рублей из-за действий экс-начальницы волгодонского управления образования

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в региональном СУ СК.

В случае, если вина подозреваемой будет доказана, то женщине грозит крупный штраф и лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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