2020-04-15T14:38:50+03:00
Общество

Администрация Ростова запретила транспорту останавливаться у кладбищ

Ограничения коснутся автобусов, трамваев и троллейбусов
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Общественному транспорту в Ростове запретят останавливаться около городских кладбищ. Фото: "Ростовский городской транспорт"Общественному транспорту в Ростове запретят останавливаться около городских кладбищ. Фото: "Ростовский городской транспорт"
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Власти донской столицы ввели временные ограничения в работу общественного транспорта по ряду действующих маршрутов городской сети. С 19 апреля ростовским автобусам, троллейбусам и трамваям будет категорически запрещено останавливаться около кладбищ. Информация об этом решении появилась на сайте горадминистрации.

Согласно новой схеме, до 3 мая автобусы №№ 32 и 64 не будут останавливаться около погоста в Левенцовке (остановка «Левенцовка»).

Автобус № 34 проигнорирует остановочный комплекс возле Первомайского кладбища («пос. Первомайский»).

Кроме того, троллейбусы №№ 8 и 12, а также автобусы №№ 4, 8 и 73 проедут мимо Нижне-Гниловского кладбища («ул. Богачёва» и «Судоверфь») и Верхне-Гниловского («ул. Кулагина» и «пер. Кущевский»).

Уверенно минуют все автобусы и троллейбус № 6 остановку на проспекте Нагибина рядом с братским кладбищем («ДГТУ»).

Не замедлит свой ход общественный транспорт около Пролетарского кладбища («2-я Линия», «4-я Линия», «14-я Линия», «ул. Ченцова», «пр. Шолохова»).

Также отменены остановки рядом с Александровским погостом для троллейбуса №22 и автобусов №14-MT, 54, 55, 63, 66, 70, 80, 82 («пер. Молочный»).

Также в городской администрации анонсировали изменения в схемы движения некоторых маршрутов. В частности, автобусы № 77 (Покровский храм – Центральный рынок) будут следовать по укороченному пути лишь до площади Добровольского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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