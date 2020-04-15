2020-04-15T16:01:06+03:00
Общество

Ростовские власти разрешили строить высотные дома на Комарова

Здания будут рассчитаны на 622 квартиры
Дадаян Давид
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Модель здания. Фото: администрация Ростова-на-ДонуМодель здания. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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Администрация города Ростова-на-Дону выдала разрешение на строительство многоэтажных жилых домов на Северном районе. Здания должны появится на бульваре Комарова, где сейчас располагается магазин "М.Видео". Об этом стало известно после публикации соответствующих документов на сайте ростовской мэрии.

По официальным данным, новый жилой комплекс будет рассчитан на 622 квартиры. Скорее всего там расположиться несколько зданий, самое высокое из которых в 31 или 32 этажа. На территории возможно появится подземная парковка для удобства жителей. Адрес планируемого строительства указан бульвар Комарова 28. Сейчас там магазин техники.

Напомним, что на этом участке планировали поставить дома еще три года назад. Тогда все пошло не по плану застройщиков. Депутаты городской думы проголосовали против, сетуя на сокращения свободного городского пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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