Ростовские власти разрешили строить высотные дома на Комарова

15 Апр 2020 2020-04-15T16:01:06+03:00

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Администрация города Ростова-на-Дону выдала разрешение на строительство многоэтажных жилых домов на Северном районе. Здания должны появится на бульваре Комарова, где сейчас располагается магазин "М.Видео". Об этом стало известно после публикации соответствующих документов на сайте ростовской мэрии.

По официальным данным, новый жилой комплекс будет рассчитан на 622 квартиры. Скорее всего там расположиться несколько зданий, самое высокое из которых в 31 или 32 этажа. На территории возможно появится подземная парковка для удобства жителей. Адрес планируемого строительства указан бульвар Комарова 28. Сейчас там магазин техники.

Напомним, что на этом участке планировали поставить дома еще три года назад. Тогда все пошло не по плану застройщиков. Депутаты городской думы проголосовали против, сетуя на сокращения свободного городского пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU