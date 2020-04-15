2020-04-15T16:21:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевшая коронавирусом приехала из Москвы в Шахты, чтобы скрыться от пандемии

Женщина не стала докладывать своем приезде
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Тест на коронавирус дал положительный результатТест на коронавирус дал положительный результатФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В среду, 15 апреля, медики выявили четвертого больного коронавирусом в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщили в администрации города.

Заболевшая постоянно проживает в Москве. Желая скрыться от разбушевавшейся в столице пандемии, женщина приехала в Шахты. На протяжении трех недель она являлась потенциальной угрозой для жизни и здоровья жителей многоквартирного дома, в котором она проживала после приезда.

- Только благодаря действиям территориального отдела администрации и информации от проживающих в многоквартирном доме, она была взята под наблюдение лечебным учреждением, - сообщили в администрации город Шахты.

Сейчас пациенты с легкой степенью протекания болезни изолируются на дому. Они получают все необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением. При ухудшении состояния пациенты госпитализируются на койки инфекционного госпиталя на базе МБУЗ ГБСМП им. В.И Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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