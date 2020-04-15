В Ростове-на-Дону одиноких малоимущих пенсионеров будут обеспечивать горячим питанием до конца апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T17:02:31+03:00

Пожилые люди находятся в группе риска и требуют особого внимания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В донской столице одинокие пенсионеры продолжат получать бесплатное горячее трехразовое питание на дом. Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Платов", доставку еды будут осуществлять до 30 апреля.

До конца апреля пожилым ростовчанам, не имеющим родственников, привозят на дом завтрак, обед и ужин. Ежедневное меню разработано так, чтобы обеспечить полноценное питание на весь день.

Сейчас именно пожилые люди находятся в группе риска и требуют особого внимания.

- Инициатива продиктована стремлением оказать помощь наиболее незащищенной группе населения. Она реализуется совместно с волонтерскими организациями и службами социальной защиты, которые определили конкретных адресатов и обеспечивают доставку, - отметили в аэропорту.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", количество заболевших превысило сто человек. Введенный режим строгой самоизоляции помогает сдерживать распространение инфекции. Так или иначе, восьмерым жителям региона удалось справится с болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU