В Ростове-на-Дону одиноких малоимущих пенсионеров будут обеспечивать горячим питанием до конца апреля
В донской столице одинокие пенсионеры продолжат получать бесплатное горячее трехразовое питание на дом. Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Платов", доставку еды будут осуществлять до 30 апреля.
До конца апреля пожилым ростовчанам, не имеющим родственников, привозят на дом завтрак, обед и ужин. Ежедневное меню разработано так, чтобы обеспечить полноценное питание на весь день.
Сейчас именно пожилые люди находятся в группе риска и требуют особого внимания.
- Инициатива продиктована стремлением оказать помощь наиболее незащищенной группе населения. Она реализуется совместно с волонтерскими организациями и службами социальной защиты, которые определили конкретных адресатов и обеспечивают доставку, - отметили в аэропорту.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", количество заболевших превысило сто человек. Введенный режим строгой самоизоляции помогает сдерживать распространение инфекции. Так или иначе, восьмерым жителям региона удалось справится с болезнью.
ИСТОЧНИК KP.RU