В Ростове-на-Дону квитанции за дезинфекцию собственникам квартир могут присылать только после общедомового собрания
В среду, 15 апреля, во время брифинга замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов рассказал о том, могут ли управляющие компании требовать с жильцов дополнительные деньги за дезинфекцию
- Организации в этой ситуации несут дополнительные затраты на приобретение дезинфицирующих средств, поэтому имеют право включить эти суммы в расходы по содержанию общего имущества собственников как дополнительные траты, -сообщил он.
Сейчас процедуры по дезинфекции проводятся ежедневно.
По его словам, у управляющих компаний есть право включать расходы на санитарную обработку подъездов в состав платы за содержание общедомового имущества. Но сделать это можно только по каждому дому и с подтверждением протоколом общедомового собрания жильцов.
Стоит отметить, что в каких-то домах дезинфицируют также придомовую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU