2020-04-15T17:36:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасха онлайн: праздничное богослужение пройдет без прихожан

Из главного ростовского храма будет организована прямая трансляция
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 15 апреля 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 15 апреля 2020 года.
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В 2020 году Пасха в Ростове-на-Дону пройдет непривычным образом для всех верующих. Из-за пандемии коронавируса праздничное богослужение состоится без участия людей. Однако власти пообещали организовать прямую трансляцию, которую будут показывать по телевизору, на радио и в интернете. Об этом сообщили в донском правительстве 15 апреля.

Как сказано в сообщении, 18 апреля в 23:30 начнется прямая трансляция Пасхального богослужения из главного в Ростове-на-Дону кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Верующие и все, кто хочет прикоснуться к празднику, смогут в онлайн режиме смотреть богослужение на телеканале и сайте "Дон-24", на ради "ФМ-на-Дону", а также на федеральном ОТР.

Напомним, что это решение вынужденное и связанное с необходимостью соблюдать режим самоизоляции. Власти просят людей оставаться дома, чтобы, как можно быстрее, остановить пандемию коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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