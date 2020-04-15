В Ростовской области часть собственников квартир получат платёжки за капремонт

15 Апр 2020 2020-04-15T17:50:46+03:00

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Несмотря на то, что постановлением губернатора Ростовской области с 1 апреля по 31 мая введена нулевая ставка оплаты за капремонт часть жильцов многоквартирных домов получат платёжные квитанции. Об этом сообщил замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов.

Счета за капремонт получат собственники квартир, у которых в домах имеется специальный накопительный счёт. Если жильцы перечисляют деньги за капремонт на счёт регионального оператора, а это Фонд капремонта, то здесь ставка нулевая и платить два месяца не нужно. Но необходимо провести общедомовое собрание жильцов, где будет принято решение о нулевой ставки, в противном случае счета приестся оплатить.

По мнению замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрия Беликова, у дончан еще есть время провести собрание жильцов и решить этот вопрос оплаты платежек за капитальный ремонт дома.

ИСТОЧНИК KP.RU