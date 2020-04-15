Ростовчанка предложила соединить северную и южную части города новой дорогой

15 Апр 2020 2020-04-15T18:30:27+03:00

Для этого потребуется продлить Театральный проспект

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Горожанка Марина Жеребила воспользовалась сервисом «Активный ростовчанин», чтобы донести до властей Ростова свое видение того, как можно избавить город от постоянных пробок, мешающих тысячам людей добраться на работу утром, а домой — вечером.

По мнению автора обращения, чтобы разгрузить дороги, требуется продлить Театральный проспект до проспекта Ленина — тем самым соединив Север и Юг донской столицы.

- Нужно продлить Театральный проспект под железной дорогой и Нансена с выходом на проспект Ленина. Соединить южную и северную части города, – написала ростовская активистка.

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ИСТОЧНИК KP.RU