Ростовчанка предложила соединить северную и южную части города новой дорогой
Горожанка Марина Жеребила воспользовалась сервисом «Активный ростовчанин», чтобы донести до властей Ростова свое видение того, как можно избавить город от постоянных пробок, мешающих тысячам людей добраться на работу утром, а домой — вечером.
По мнению автора обращения, чтобы разгрузить дороги, требуется продлить Театральный проспект до проспекта Ленина — тем самым соединив Север и Юг донской столицы.
- Нужно продлить Театральный проспект под железной дорогой и Нансена с выходом на проспект Ленина. Соединить южную и северную части города, – написала ростовская активистка.
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ИСТОЧНИК KP.RU