2020-04-15T18:40:35+03:00
Общество

На Ростовскую область снова опустятся заморозки

Температура в некоторых районах региона опустится до -5 градусов
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области спрогнозировали заморозкиВ Ростовской области спрогнозировали заморозкиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донском регионе вновь ожидаются заморозки.

Такой прогноз дали синоптики на ближайшие дни. Директор Ростовского гидрометцентра Елена Назарова отметила, что температура в ночное время суток будет понижаться до нулевых отметок.

Синоптики также сообщили, что столбики термометров опустятся от -1 до -5 градусов, что для апреля является опасным явлением, так как сейчас распускаются цветы и деревья, а некоторые аграрии уже начали посев. Потепления стоит ожидать только к концу недели. Уже 17 апреля температура придет в типичную для южной весны норму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики спрогнозировали трехдневные заморозки в Ростове-на-Дону.

Горожан ждет резкое похолодание.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове ко Дню Победы закупят 40 тысяч георгиевских лент
На Ростовскую область снова опустятся заморозки
Ростовчанка предложила соединить северную и южную части города новой дорогой
В Ростовской области часть собственников квартир получат платёжки за капремонт
Пасха онлайн: праздничное богослужение пройдет без прихожан
В Ростове-на-Дону квитанции за дезинфекцию собственникам квартир могут присылать только после общедомового собрания
В Ростове-на-Дону одиноких малоимущих пенсионеров будут обеспечивать горячим питанием до конца апреля
Заболевшая коронавирусом приехала из Москвы в Шахты, чтобы скрыться от пандемии
Ростовские власти разрешили строить высотные дома на Комарова
Администрация Ростова запретила транспорту останавливаться у кладбищ
Экс-начальницу волгодонского управления образования осудят за превышение полномочий
Грабитель ударил прохожего ножом в шею в ЗЖМ в Ростове-на-Дону
Многодетная мама Полина Диброва рассказала, чем занимается на самоизоляции
На Украине задумались о нанесении ракетного удара по Ростовской области
«Ситуация развивается в худшую сторону»: замгубернатора Ростовской области рассказал о коронавирусе в регионе
«Это фантастика какая-то!»: Русская русалка Влада Чигирева станцевала на ковре в гостиной
На въезде в Ростов-на-Дону задержали крупную партию наркотиков
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: новые лаборатории для выявления COVID-19 готовы к работе
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная компенсациям за оплату коммуналки
В крайне тяжелом состоянии: на Дону один заболевший коронавирусом на грани жизни и смерти
Жительница Ростовской области лишилась 115 тысяч рублей
В Ростовской области пожар унес жизнь 43-летнего мужчины
В Ростовской области будут судить мужчину, который ранил ножом своего знакомого
В Ростовской области при пожаре погибла 51-летняя женщина
Житель Ростовской области может сесть в тюрьму на восемь лет за любовь к ресторанной еде
Центр для одаренных детей Юга России заработает в ЮФУ