На Ростовскую область снова опустятся заморозки

15 Апр 2020 2020-04-15T18:40:35+03:00

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В донском регионе вновь ожидаются заморозки.

Такой прогноз дали синоптики на ближайшие дни. Директор Ростовского гидрометцентра Елена Назарова отметила, что температура в ночное время суток будет понижаться до нулевых отметок.

Синоптики также сообщили, что столбики термометров опустятся от -1 до -5 градусов, что для апреля является опасным явлением, так как сейчас распускаются цветы и деревья, а некоторые аграрии уже начали посев. Потепления стоит ожидать только к концу недели. Уже 17 апреля температура придет в типичную для южной весны норму.

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ИСТОЧНИК KP.RU