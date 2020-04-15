В Ростове ко Дню Победы закупят 40 тысяч георгиевских лент

15 Апр 2020 2020-04-15T19:25:47+03:00

На это будет выделено 35,5 тысяч рублей

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Донская столица закупит 40 тысяч георгиевских лент ко Дню Победы. .

В виде электронного аукциона проходил поиск подрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заказчиков в тендере является администрация города Ростова-на-Дону. Согласно документу, ленты будут использованы для участия в акции "Георгиевская лента".

Сначала стоимость контракта составляла 100 тысяч рублей. В планах администрации было закупить 40 тысяч лент по 2,5 рубля за штуку.

Претендентами на победу в аукционе были всего два предпринимателя. Победил бизнесмен, согласившийся поставить ленты за 35,5 тысяч рублей.

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Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» говорим с руководителем поискового объединения «Миус Фронт» Андреем Кудряковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU