Новый iPhone SE появится в продаже 24 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T19:55:03+03:00

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Сегодня, 15 апреля, компания Apple представила всеобщему вниманию новый iPhone SE.

Этот смартфон внешне очень похож на своих "предков", но создатели отметили, что у этой модели появились новые функции:

- Это процессор A13 Bionic, портретный режим, видео 4K, Touch ID, дисплей Retina HD 4,7” и мощный аккумулятор,- сообщили в компании.

Гаджеты будут отличаться цветом - на данный момент в линейке представлены три варианта: белый, черный, и красный (Product RED). Цена телефона будет зависеть от объема встроенной памяти - 64, 128 или 256 ГБ. Минимальная цена на iPhone SE составляет 39 тысяч рублей. Старт продаж уже назначен на 24 апреля, но предзаказ можно оформить уже 23 числа.

Ранее сайт kp.ru уже сообщал подробнее о характеристиках нового гаджета от компании Apple. Прошлый iPhone SE вышел четыре года назад. Изначально новая версия гаджета должна была выйти в 2018 году, но выход состоялся только в 2020 году.

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Смартфон Apple не только впечатлил технической начинкой, но и вдохновил на творчество.

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ИСТОЧНИК KP.RU