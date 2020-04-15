Строительство улицы Солженицына завершат к 30 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T20:34:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове к концу апреля планируется завершится строительство дороги на улице Солженицына.

Подрядчик был выбран еще в ноябре 2019 года. Выбор сделан по итогам проведенного аукциона. Дорога строится на проспекте Солженицына на участке от улицы Еременко до улицы Ткачева.

Средства на строительство были выделены из городского и областного бюджетов. Постройка дороги была начата с нуля. Запланированный комплекс работ включал в себя подготовку территории, устройство съездов, остановочных карманов, тротуаров, дождевой канализации.

- В данный момент большая часть работ завершена. Сейчас специалисты прокладывают кабельные линии под наружное освещение, - . сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время, идет установка специальных ограждений. В планах завершить работы к 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В рамках нацпроекта в Ростове отремонтируют 24 дороги.

Ремонт трех из них уже начался.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU