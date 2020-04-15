"Это владелец малого бизнеса": мужчина в одном полотенце прогулялся по центру Ростова

15 Апр 2020 2020-04-15T21:30:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Крайне странного мужчину сфотографировали сегодня в центре донской столицы.

Молодой человек прогуливался по проспекту Михаила Нагибина в одном лишь банном полотенце, повязанном на бедрах. Полуголого ростовчанина не смущали ни проезжающие мимо автомобили, ни снующие туда-сюда люди. Стоит отметить, что в таком виде парень вышел на улицу в разгар режима самоизоляции.

Прохожие сфотографировали странного ростовчанина. Снимки были выложены в одном из местных пабликов соцсети. Их незамедлительно прокомментировали пользователи.

"Даже не знаю кто интересней,тот кто в противогазе или тот кто в полотенце...", "После оплаты всех кредитов", "Это владелец малого бизнеса...", "В аквапарке ключик от шкафчика потерял", - написали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове «маменькин сынок»-переросток потерялся в торговом центре.

Возможно, он проиграл какой-то спор.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU