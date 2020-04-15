Бухгалтер ростовской фирмы похитила с ее счета более 13 миллионов рублей
В Ростове задержали женщину, подозреваемую в присвоении крупной суммы денег.
В ходе следствия стало известно, что 48-летняя ростовчанка работала бухгалтером и имела доступ к денежным средствам пострадавшей коммерческой организации.С августа 2018 по октябрь 2019 они снимала деньги с расчетных счетов предприятия, при этом продуманно оформляла их в свой подотчет. А затем женщина тратила их на собственные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила более 13 миллионов рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU