Бухгалтер ростовской фирмы похитила с ее счета более 13 миллионов рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T21:53:02+03:00

Бухгалтер из Ростова присвоила более 13 миллионов рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Ростове задержали женщину, подозреваемую в присвоении крупной суммы денег.

В ходе следствия стало известно, что 48-летняя ростовчанка работала бухгалтером и имела доступ к денежным средствам пострадавшей коммерческой организации.С августа 2018 по октябрь 2019 они снимала деньги с расчетных счетов предприятия, при этом продуманно оформляла их в свой подотчет. А затем женщина тратила их на собственные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила более 13 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU