2020-04-16T09:14:45+03:00
Общество

Для повышения качества образования в ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу

Это позволит добиваться лучших результатов на всех этапах развития кадров
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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В Южном федеральном университете начали разрабатывать образовательно-диагностическую платформу на основе нейротехнологий при участии компаний «Лаборатория знаний» и «Современные образовательные концепции»*. Она позволит создавать и реализовывать индивидуальные образовательные траектории при обучении студентов и повышении квалификации специалистов.

- Кооперация научного потенциала нашего вуза с ведущими экспертами в области образования и нейротехнологий приведет к созданию практического инструмента по управлению человеческим капиталом, – отмечает ректор ЮФУ Инна Шевченко. - Сегодня высокотехнологичные производства предъявляют принципиально новые требования к персоналу. Система высшего и профессионального образования отвечает на этот вызов, организуя обучение в рамках индивидуальных образовательных траекторий. Благодаря новейшим информационным и нейротехнологиям можно добиваться лучших результатов на всех этапах развития кадров.

Известно, что разрабатываемый программный комплекс позволит проводить тестирование студентов и специалистов для определения уровня знаний и компетенций, организовывать обучение в соответствии с выявленными дефицитами, оценивать его эффективность.

Интегрированный нейротехнологический сервис Neuro Angel поможет провести более глубокий анализ когнитивных способностей учащихся и подстроить образовательный процесс под особенности каждого из них.

При этом разрабатываемая образовательно-диагностическая платформа на основе нейротехнологий поможет создавать индивидуальные образовательные траектории как в учебных заведениях, так и в корпоративной сфере в рамках программ развития персонала.

НАША СПРАВКА*

В ноябре 2019 года проект ЮФУ выиграл конкурс Министерства науки и высшего образования РФ в рамках программы кооперации вузов и предприятий по созданию высокотехнологичных производств. Он предполагает организацию производства программного комплекса для управления человеческим капиталом на основе нейротехнологий. На запуск высокотехнологичного производства выделено 190 млн рублей. В апреле текущего года началась активная фаза реализации проекта, рассчитанного на три года.

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