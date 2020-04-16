В Ростове из-за предстоящих холодов продлили отопительный сезон

16 Апр 2020 2020-04-16T09:19:27+03:00

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Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о продлении отопительного сезона.

Теперь отключить отопление планируется 24 апреля. Власти отметили, что этот было сделано из-за многочисленных обращений ростовчан и прогноза синоптиков. Гидрометцентр оповестил о новой волне похолодания в Ростовской области. Но если среднесуточная температура в ближайшие дни снова будет достигать +8 градусов, то отопительный сезон будет завершен досрочно.

Собственники могут оформить отключение отопления раньше срока, но только после проведения общедомового собрания. Если все собственники будут согласны, тогда нужно передать пожелания управляющей организации.

Ранее отопительный сезон в Ростове планировали завершить 16 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU