2020-04-16T09:29:09+03:00
Общество

ВТБ вошел в ТОП-10 лучших работодателей года

Рейтинг строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Стали известны результаты ежегодного рейтинга 100 лучших работодателей. Его опубликовала крупнейшая российская компания в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter. Известно, что рейтинг строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, на оценке вовлеченности работающих в ней сотрудников, а также эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.

Шестое место в нем по итогам 2019 года занял ВТБ. В этом году банк впервые принял участие в рейтинге и сразу вошел в ТОП-10 лучших работодателей года.

- Для нас большая честь, что мы вошли в десятку лидеров рейтинга HeadHunter, и это в том числе свидетельствует о том, что мы выбрали правильные подходы в работе по повышению нашей привлекательности как работодателя, причем не только для банковских специалистов, - отметил руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков.

Известно, что в течение минувшего года банком был реализован целый ряд заметных инициатив, направленных на наем и привлечение лучших талантов на рынке и общее повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ для различных целевых аудиторий – от студентов профильных вузов и ИТ-специалистов до опытных профессионалов в банковском бизнесе.

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