Строительство двух новых микрорайонов ГК «Сокол» идет в бесперебойном режиме

16 Апр 2020 2020-04-16T11:29:49+03:00

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Будущим новоселам микрорайонов «Сокол Градъ» и «Сокол на Оганова» в Ростове-на-Дону можно спасть спокойно. Ключи от своих новых квартир они получат в запланированные сроки. Группа компаний «Сокол» успешно продолжает работу по возведению жилых комплексов. Строительство ЖК осуществляется за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк» с использованием эскроу-счетов. Сегодня счета эскроу - самый надежный и безопасный для дольщиков финансовый инструмент.

- Строительные предприятия включены в список непрерывно действующих организаций, поэтому все технологические процессы на стройплощадках осуществляются в бесперебойном режиме, - сообщили в компании. - Строительство объектов идет согласно ранее утвержденного графика. Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, права и интересы дольщиков остаются ключевым приоритетом деятельности ГК «Сокол». Делается все необходимое для обеспечения высокого качества работ и заявленных сроков ввода жилых комплексов в эксплуатацию.

Фото: ГК «Сокол»

Строительно-монтажные работы проходят в строгом соответствии с организационно-распорядительными документами федеральных и региональных органов власти. Особое внимание уделяется проведению санитарно-эпидемиологических и противовирусных мероприятий, охране труда и безопасности сотрудников.

Застройщик ООО "Галактика". Проектная декларация на сайте жксоколростов.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU