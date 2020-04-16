2020-04-16T10:17:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудник РосГМУ не нарушал карантин: ростовские власти опровергли очередной фейк

Слухи об этом распространялись в Интернете
Дадаян Давид
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Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону, новости на 16 апреля 2020 года.Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону, новости на 16 апреля 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в сети Интернет вновь стали появляться фейки вокруг главной темы последних недель - коронавируса. Кто-то запустил слух о том, что сотрудник Ростовского государственного медицинского университета вернулся из другой страны и не стал соблюдать предписанный ему карантин. Якобы дома он не находился, чем подверг опасности и себя и других жителей донской столицы. Однако руководитель управления информполитики в региональном правительстве Сергей Тюрин опроверг эту информацию.

По словам Тюрина, это очередные, не соответствующие действительности слухи. Он подтвердил, что сотрудник университета прибыл из-за рубежа, но режим самоизоляции не нарушил. Как и было положено, работник пробыл нужное время дома вплоть до 30 марта.

Кроме того, в сети также "разошлась" информация, что якобы в университете, который специализируется на воспитании врачей, не хватает элементарных средств защиты. Как выяснилось, это тоже неправда. Тюрин опроверг и этот фейк, заявив, что на территории ВУЗа хранится достаточный запас масок, перчаток и дезинфицирующих препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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