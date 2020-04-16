В Ростовском зоопарке появился на свет кенгуренок
В донской столице в главном зоопарке города вновь прибавление. На свет появился кенгуренок у мамы Беннеты Пенки и самца Милада.
Сейчас сотрудники зоопарка наблюдают за Пенкой и ее новорожденным малышом. Пол малыша пока определить не удалось.
- Кенгуру родился крошечным, весом всего в один грамм. Малыш растет и крепнет в сумке мамы, - сообщили в пресс-службе Ростовского зоопарка.
Кенгуренок питается материнским молоко. Несмотря на небольшой возраст, они уже пробует траву, сено, овощи, фрукты, орехи семечки. Даже после того, как детеныш начнет передвигаться полностью самостоятельно и уже не будет помещается в сумку, он продолжает докармливаться материнским молоком, засовывая в сумку голову.
Имя для кенгуренка специалисты зоопарка поберут чуть позже, когда малыш еще немного подрастет и станет ясен пол малыша.
ИСТОЧНИК KP.RU