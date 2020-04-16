В Ростовском зоопарке появился на свет кенгуренок

16 Апр 2020 2020-04-16T10:32:58+03:00

Малыш родился весом всего в один грамм

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В донской столице в главном зоопарке города вновь прибавление. На свет появился кенгуренок у мамы Беннеты Пенки и самца Милада.

Сейчас сотрудники зоопарка наблюдают за Пенкой и ее новорожденным малышом. Пол малыша пока определить не удалось.

- Кенгуру родился крошечным, весом всего в один грамм. Малыш растет и крепнет в сумке мамы, - сообщили в пресс-службе Ростовского зоопарка.

Кенгуренок питается материнским молоко. Несмотря на небольшой возраст, они уже пробует траву, сено, овощи, фрукты, орехи семечки. Даже после того, как детеныш начнет передвигаться полностью самостоятельно и уже не будет помещается в сумку, он продолжает докармливаться материнским молоком, засовывая в сумку голову.

Имя для кенгуренка специалисты зоопарка поберут чуть позже, когда малыш еще немного подрастет и станет ясен пол малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU