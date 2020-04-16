2020-04-16T10:47:12+03:00
Общество

Саранча наступает на Дон: голодные насекомые могут уничтожить урожай

Специалисты предупреждают, что это может нанести серьезный удар по сельхоз угодьям
Дадаян Давид
Поделиться:
Опасная саранча угрожает посевам в донском регионе.Опасная саранча угрожает посевам в донском регионе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ростовской области угрожает нашествие мороккской саранчи, которая, по заявлениям специалистов, пережила теплую зиму и может нанести серьезный ущерб по сельскохозяйственным угодьям. Об этом заявили в региональном Россельхозцентре 15 апреля.

По официальной информации, сотрудники ведомства исследовали огромные площади донских пастбищ. Результаты тревожные: в 400 гектар сельхоз территорий Заветинского района обнаружены кубышки опасных насекомых. Их количество внушает опасения за урожай.

- Главное - это не допустить, чтобы саранча "стала на крыло". В противном случае усложнится борьба с ней и начнется настоящее нашествие вредителей на посевы. Они могут нанести серьезных ущерб, из-за чего значительно упадет качество и количество урожая. Аграриям важно не пропустить период обработки полей специальными средствами, - заявили специалисты ведомства.

Стоит отметить, что мороккская саранча - особо опасные вредители. Нашествие таких насекомых может уничтожать целые поля различных культур. Они питаются посевами подсолнуха, овощами и даже молодыми деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: зараженные COVID-19 оказались жителями 11 городов
В Ростове-на-Дону доноры крови будут ездить на такси бесплатно
Саранча наступает на Дон: голодные насекомые могут уничтожить урожай
В Ростовском зоопарке появился на свет кенгуренок
Сотрудник РосГМУ не нарушал карантин: ростовские власти опровергли очередной фейк
Строительство двух новых микрорайонов ГК «Сокол» идет в бесперебойном режиме
Челендж «Создай свой датасет» запускает ЮФУ
ВТБ вошел в ТОП-10 лучших работодателей года
В Ростове из-за предстоящих холодов продлили отопительный сезон
Для повышения качества образования в ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу
В Ростове ликвидировали половину найденных ранее свалок
Бухгалтер ростовской фирмы похитила с ее счета более 13 миллионов рублей
"Это владелец малого бизнеса": мужчина в одном полотенце прогулялся по центру Ростова
Строительство улицы Солженицына завершат к 30 апреля
Новый iPhone SE появится в продаже 24 апреля
В Ростове ко Дню Победы закупят 40 тысяч георгиевских лент
На Ростовскую область снова опустятся заморозки
Ростовчанка предложила соединить северную и южную части города новой дорогой
В Ростовской области часть собственников квартир получат платёжки за капремонт
Пасха онлайн: праздничное богослужение пройдет без прихожан
В Ростове-на-Дону квитанции за дезинфекцию собственникам квартир могут присылать только после общедомового собрания