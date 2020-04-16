Саранча наступает на Дон: голодные насекомые могут уничтожить урожай

16 Апр 2020 2020-04-16T10:47:12+03:00

Специалисты предупреждают, что это может нанести серьезный удар по сельхоз угодьям

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Ростовской области угрожает нашествие мороккской саранчи, которая, по заявлениям специалистов, пережила теплую зиму и может нанести серьезный ущерб по сельскохозяйственным угодьям. Об этом заявили в региональном Россельхозцентре 15 апреля.

По официальной информации, сотрудники ведомства исследовали огромные площади донских пастбищ. Результаты тревожные: в 400 гектар сельхоз территорий Заветинского района обнаружены кубышки опасных насекомых. Их количество внушает опасения за урожай.

- Главное - это не допустить, чтобы саранча "стала на крыло". В противном случае усложнится борьба с ней и начнется настоящее нашествие вредителей на посевы. Они могут нанести серьезных ущерб, из-за чего значительно упадет качество и количество урожая. Аграриям важно не пропустить период обработки полей специальными средствами, - заявили специалисты ведомства.

Стоит отметить, что мороккская саранча - особо опасные вредители. Нашествие таких насекомых может уничтожать целые поля различных культур. Они питаются посевами подсолнуха, овощами и даже молодыми деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU