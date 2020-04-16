В Ростове-на-Дону доноры крови будут ездить на такси бесплатно

16 Апр 2020 2020-04-16T10:48:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице доноры крови смогут бесплатно или за небольшую плату приехать на станцию переливания, а после отправиться обратно домой. Как сообщили в правительстве региона, воспользоваться предложением смогут все желающие сдать кровь.

- Дефицита донорской крови сегодня в регионе нет. Но, чтобы его не допустить в дальнейшем, нам нужны доноры крови каждый день. Визит на станцию переливания крови является уважительной причиной покинуть дом в период самоизоляции при условии соблюдения всех мер предосторожности. Возможность донору отправиться на станцию переливания на такси - еще одна из таких мер, - сообщила министр здравоохранения области Татьяна Быковская.

Воспользоваться предложением поможет специальный промокод. Потенциальному донору он станет известен во время звонка на областную станцию станцию переливания крови, расположенной по Ченцова, 71/68, а также во время визита на станцию переливания крови. Полученный промокод позволяет рассчитаться за поездку в такси стоимостью до 300 рублей.

АЛЛО!

Если вы желаете стать донором крови, то звоните по телефону: 8 (863) 229-37-37

ИСТОЧНИК KP.RU