16 Апр 2020 2020-04-16T12:21:12+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: зараженные COVID-19 оказались жителями 11 городов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: новые случаи заражения коронавирусом выявили в 11 населенных пунктах Ростовской области. Об этом сообщили в региональном пресс-центре донского правительства по коронавирусу.

Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 41 жителя области. Наибольшее количествл заболевших, 14 человек, являются жителями Батайска. Тесты с положительным результатом получили 10 человек из Ростова, по четыре человека – из Азовского и Кашарского районов, два – из Аксайского, по оному из Мартыновского, Каменска-Шахтинского, Матвеево-Курганского и Сальского районов. Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Целинском и Верхнедонском районах Ростовской области.

Всего на Дону подтверждено 145 случаев заражения COVID-19. Выздоровели восемь человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1 тысяча 403 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU